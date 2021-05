IHC investe 45 milioni per rifare 4 hotel

2' di lettura

Una strategia improntata alla riqualificazione dell’intero portafoglio alberghiero - esclusive le nuove strutture - è il piano di marcia di Italian hospitality collection, il brand di gestione che fa capo al fondo americano Oaktree. Italian Hospitality Collection riunisce tre resort in Toscana - Fonteverde, Bagni di Pisa, Grotta Giusti Thermal Spa Resort -, in Sardegna il Chia Laguna e in Valle d’Aosta, a Courmayeur, Le Massif, aperto nell’inverno 2018.





«Stiamo portando avanti la ristrutturazione di tre alberghi su cinque – racconta Marcello Cicalò, direttore operativo del gruppo –. I lavori a Fonteverde sono terminati a gennaio, a Grotta Giusti la fine lavori è prevista per la metà di maggio e l’hotel riaprirà il 18 giugno, mentre a Chia Laguna l’ampio progetto di restyling terminerà per la riapertura di giugno».Quest'ultimo è un progetto complesso che riguarda tutti gli hotel, la parte dedicata alla ristorazione e le spiagge.

«Il valore complessivo degli investimenti, sostenuti in questo momento complicato, è di circa 45-50 milioni di euro per il periodo 2020-2021 – racconta ancora l’intervistato –. La ristrutturazione del Village a Chia è partita proprio l’anno scorso a febbraio, ancora in un momento pre-Covid. Quella che terminerà adesso è la fase 2. Una sfida importante che ci ha visto formare 300 persone per adeguarci alle novità della pandemia e alle regole che ne sono conseguite».

Il futuro vede una sempre maggiore specializzazione per i singoli hotel del gruppo. A Fonteverde il focus sarà su wellness con i servizi già presenti affinati sulla parte fitness e sull'alimentazione con il programma Equilibrium. A Le massif il gruppo ha investito sulla parte sportiva con tanto di “sport concierge”. A Grotta Giusti la ristrutturazione vede oggi come protagonista il benessere. Il gruppo ha investito nei pressi di Pistoia oltre dieci milioni di euro per rinnovare il resort e la Spa. Qui un servizio a 360 gradi si occupa di benessere attraverso pratiche come lo yoga termale e punta su un progetto dedicato alla qualità del sonno.