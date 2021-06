II letto allargato e diventa un altro divano (per lavorare)

3' di lettura

Sono strani tempi, quelli in cui viviamo. Mentre un’intera generazione di giovani (e meno giovani) se ne sta sdraiata sul divano di casa, priva di motivazioni e interessi, un’altra di meno giovani (e giovani) preferisce mettersi invece seduta sul letto, a studiare e lavorare. In genere perché il divano è occupato. Così come le sedie della cucina o del soggiorno.

No, non sono più i tempi in cui il letto era simbolo dell’indolenza, dell’indugiare nel tepore protettivo delle coperte, prima di affacciarsi alla frenesia del giorno e della vita. Oggi la camera da letto – unico angolo di intimità rimasto in case dove troppe persone trascorrono troppo tempo – è la nuova stanza della concentrazione e della produttività, salvaguardata spesso dall’unica porta rimasta tra i vari ambienti (con l’esclusione del bagno, va da sé). Mai come nell’ultimo anno le persone, complice la diffusione dello smartworking, hanno sentito l’esigenza di trovare una stanza separata dalle altre, chiusa, protetta dai rumori e dalle distrazioni provenienti dal resto della famiglia.

«Già da tempo il letto non era più soltanto un posto dove dormire, ma il Covid ha accelerato questo fenomeno, come è accaduto per molte altre dinamiche – osserva Massimiliano Messina, presidente di Flou, storico marchio di Meda specializzato nella produzione di letti e materassi –. È diventato un oggetto da vivere anche durante il giorno, come un appoggio o persino un vero e proprio ambiente di lavoro». Una trasformazione che si rispecchia nelle proposte delle aziende, con letti concepiti sempre più spesso con «una logica da divano», sintetizza Messina.

Le testiere si allungano, si allargano e si incurvano, si aprono in nicchie in cui appoggiare libri o dispositivi elettronici, lampade e oggetti. Si fanno più accoglienti e solide, per poterci sorreggere durante la lettura o la scrittura. E poi cambiano i materassi, che diventano più alti, con strutture interne complesse, caratterizzate da una maggiore progressività ergonomica. Devono essere in grado infatti di adattarsi a pesi specifici differenti nell’arco della giornata: distribuiti in lunghezza di notte, quando il corpo è disteso, e concentrati su un unico punto, quando ci troviamo seduti.

Questo cambia anche le forme della struttura dei letti stessi: se la “testa” e la “pancia” si ingrandiscono, la base invece si assottiglia, per compensare il volume di materassi alti fino a 35 centimetri ed evitare quell’effetto da «letti della nonna» o delle case in montagna di una volta, in cui talvolta serviva persino una scaletta per riuscire a salire. A questo concetto risponde Taormina, il nuovo letto che Flou presenterà a breve, pensato proprio per accogliere materassi di grande volume. L’azienda ha anche lanciato una serie di accessori per questi letti-divano (da non confondere con i divani-letto), come Jacket, un rivestimento da mettere sul letto per proteggere le lenzuola durante il giorno.