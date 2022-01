II monito della stella sbiadita: ricordare sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una bambina trova in soffitta una scatola di latta contenente una stella di stoffa che una volta doveva essere gialla, ma il colore è ormai sbiadito. È, insomma, una stella che non brilla.

Nel piccolo contenitore ci sono anche un dente e una foto che raffigura un gruppo di uomini in pigiama dall’aspetto scheletrico. Eva, questo il nome della piccola, sa che la mamma e il papà non vogliono che si porti via nulla da quella soffitta. Ma la curiosità prende il sopravvento, torna in casa e mostra quel che ha trovato, chiedendo al papà di che cosa si tratti e da dove vengano quegli oggetti. L’uomo impallidisce e dice alla figlia che sarà il nonno a raccontarle la storia. Quel pomeriggio stesso l’anziano signore arriva a casa proprio per lei e per la storia che aspetta.

Non è una vicenda allegra,ammonisce, anzi è tristissima: «Hai sentito parlare della guerra?». Così comincia il racconto di quegli anni e delle persecuzioni contro gli ebrei. Un racconto che farà piangere la bambina ma, le dice il nonno, la cosa più importante è sapere. E soprattutto, ricordare: «Devi solo ricordare perché niente del genere possa mai ripetersi».

È questo il messaggio che La stella che non brilla, il libro per bambini in edicola con Il Sole 24 Ore in vista della Giornata della Memoria, vuole trasmettere. Attraverso un racconto semplice e asciutto, e perciò efficace, arricchito da belle illustrazioni, il volume risponde all’imperativo di rendere consapevoli anche i lettori più giovani di che cosa è stato lo sterminio.

Una storia che, con delicatezza e con parole adatte al pubblico di riferimento (i piccoli dai 9 anni in avanti), è istruttiva rispetto alla conoscenza di quanto accaduto, e al tempo stesso è un monito a non abbassare mai la guardia.