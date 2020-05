Iit sviluppa sistema di controllo distanze con l’aeroporto di Genova Sperimentato il software che, con le telecamere di sorveglianza, traccia un raggio intorno alle persone presenti e segnala quando sono troppo vicine di Raoul de Forcade

Le telecamere dell'Aeroporto di Genova col software Iit

2' di lettura

In tempi di covid-19 la safety dei passeggeri è al centro dell’attenzione anche degli aeroporti; e lo scalo Cristoforo Colombo di Genova sta aiutando l’Iit a mettere a punto il sistema creato dall’istituto per monitorare il distanziamento sociale attraverso le telecamere di sorveglianza.



La sperimentazione riguarda il software denominato Social distancing, sul quale l’Istituto italiano di tecnologia, da qualche tempo, sta lavorando. Uno strumento in grado di utilizzare le telecamere di sorveglianza per generare, sfruttando l’intelligenza artificiale, una mappa dell’ambiente e circoscrivere un raggio intorno a tutte le persone presenti, segnalando quando sono troppo vicine.

Grazie al sistema, sarà possibile capire quali siano le aree a maggior rischio assembramento ma anche, in futuro, generare degli avvisi in tempo reale in caso di mancato rispetto del distanziamento.



Il software è stato creato dal gruppo di ricerca Pavis (Pattern analysis & computer vision) di Iit che, nei prossimi giorni, guidato dal coordinatore del progetto, Alessio Del Bue, ottimizzerà il programma, con il supporto del personale dell'aeroporto.