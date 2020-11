Ikea, così la casa del futuro sarà l’hub di tutte le nostre attività La settima edizione della ricerca del colosso svedese fotografa la nuova centralità delle mura domestiche e il ritrovato interesse per arredare e valorizzare l’abitazione di Giovanna Mancini

(IMAGOECONOMICA)

La settima edizione della ricerca del colosso svedese fotografa la nuova centralità delle mura domestiche e il ritrovato interesse per arredare e valorizzare l’abitazione

2' di lettura

La pandemia riporta la casa all’interno delle mura domestiche. Potrebbe sembrare una tautologia, ma non è così, come spiega la settima edizione dell’Ikea Life at Home Report, un’indagine condotta dal colosso svedese dell’arredamento su un campione di oltre 38mila persone in 37 Paesi.

Negli ultimi anni, infatti, il trend più evidente rilevato dal report era il desideri odelle persone di uscire di casa e trascorrere fuori il maggior tempo possibile. Italiani in testa. Tanto che, nell’edizione dello scorso anno, il 28% dei nostri connazionali aveva affermato di percepire come “casa” ambienti esterni – come l’ufficio o la palestra – più che la propria abitazione.

Loading...

Ebbene, spiega Edoardo Posani, di Ikea Italia, il Covid ha rovesciato questo scenario: la casa è diventata un «santuario» per il 78% degli intervistati, percentuale che sale all’83% in Italia. «L’abitazione è l’hub di ogni attività – osserva Posani –: in casa si lavora, si studia, si mangia, si fa attività fisica, si incontrano le pesone, anche se attraverso gli strumenti digitali».

Da qui la prima delle tre nuove macro-tendenze che emergono dal Report: l’abitazione diventa, o deve diventare, «Multiproposito», multifunzionale, in grado di fare spazio e rendere praticabili le nuove necessità di una società che in casa passa molte più ore di prima.

La casa diventa anche «Helthy», spiega ancora Posani: «Deve portare benessere, fisico ma anche mentale, a chi ci vive». E per questo deve essere «smart»: non solo nel senso tecnologico, ovvero una casa dotata di dispositivi hi-tech, ma anche nel senso di un luogo studiato per potersi trasformare all’occorrenza, con soluzioni ingegnose di arredi o accessori che permettano di adattare gli spazi alle necessità in poco tempo e senza fatica.