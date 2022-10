Ikea lancia in Italia un servizio di mobili a noleggio per gli uffici

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’idea dei mobili in affitto risale al febbraio del 2019 e già allora il principio guida per Ikea era quello della sostenibilità: utilizzo solo quello che mi serve per il tempo di cui ne ho bisogno e poi rendo i pezzi presi a noleggio, in modo che possano essere riutilizzati da altri. Oggi il servizio Ikea Flex – che riguarda esclusivamente gli arredi da ufficio – arriva in Italia, unico Paese in cui ( dopo alcuni test fatti in altri mercati) il servizio è attualmente attivo.

Un progetto pilota, dunque, in nome della sostenibilità e dell’economia circolare: si tratta di un servizio di noleggio mobili in abbonamento che consente alle aziende, alle start up e a tutti coloro che cominciano un’avventura imprenditoriale di arredare gli spazi con una modalità flessibile, conveniente e personalizzata, evitando investimenti anticipati.

Loading...

Il mondo del lavoro cambia – tra smartworking, coworking e aumento di lavori a progetto o comunque a tempo – cambiano di conseguenza gli spazi adibiti al lavoro e il moro per arredarli.

Il progetto pilota è attivo oggi nei negozi di Bologna, Milano, Roma Anagnina e Porta di Roma: con il supporto di un consulente Ikea è possibile essere accompagnati in tutte le fasi della realizzazione del proprio spazio di lavoro, dalla progettazione alla consegna, dal montaggio alla manutenzione di tutti i prodotti noleggiati.

Alla fine del periodo di noleggio – o nel caso in cui l’azienda non avesse più bisogno dei mobili – Ikea stessa provvederà a ritirare, riparare, recuperare e riciclare i beni noleggiati. I mobili vivranno così una seconda vita e potranno essere rimessi in circolo e utilizzati da altri nei propri uffici.