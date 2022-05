Il 1° maggio si apre con tre feriti al lavoro. Mattarella: l’obiettivo è zero morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La storia dei tre operai rimasti feriti e gravemente ustionati per lo scoppio di una tubatura alla Bormioli Rocco di Fidenza, in provincia di Parma, è l’apertura di un primo maggio dove si festeggia il lavoro, ma non si ferma la contabilità degli infortuni, un tema che i numeri diffusi dall’Inail nella giornata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ci raccontano in tutta la sua drammaticità. I tre operai, come riferisce la Filctem in una nota, erano collaboratori di una ditta dell’appalto.

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto tra gennaio e marzo sono state 194.106, in crescita del 50,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Di queste 189 hanno avuto esito mortale (+2,2%). In aumento sono anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.517 (+6,9%).

Il presidente Mattarella: su sicurezza obiettivo zero morti

Nel giorno della festa del lavoro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato sul tema della sicurezza. «Venerdì mattina, in Friuli, ho sottolineato la inaccettabilità, specie per i più giovani, di dover associare la prospettiva del lavoro con la dimensione della morte. Vanno incentivate le esperienze e le buone pratiche che, come in quella Regione, si propongono la stipula di protocolli tra imprese e sindacati con l’obiettivo “Zero morti”».

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al Quirinale ha ribadito che «la sicurezza rimane una priorità ineludibile, anche alla luce del quotidiano drammatico bollettino di vittime, per le quali in questa solenne circostanza ribadisco, estendendolo alle rispettive famiglie, il mio più sincero e profondo cordoglio.

Anche il linguaggio deve cambiare: non sono “morti bianche”, definizione troppo assolutoria e consolatoria. La sicurezza sul lavoro è una priorità del governo. Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato l’impianto normativo e legislativo, supportato e valorizzato il ruolo dell’Inail quale player istituzionale pubblico della sicurezza, nonché potenziato il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per incrementare il numero delle ispezioni».