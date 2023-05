Il 110% sulle villette per tutto il 2023

Il Superbonus torna al 110% per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli immobili nei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni delle ultime settimane. Ma non c’è solo il passaggio dal 90% al 110% tra le novità introdotte dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. La norma, indicata al comma 8 dell’articolo 1 dell’ultima bozza circolata, consente anche alle persone fisiche di ultimare i lavori per unità unifamiliari, ormai note alla cronaca come villette. Anche per questi soggetti, dunque, ci sarà più tempo: il Superbonus, infatti, torna all’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023.

