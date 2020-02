Il 2020 rischia di essere un altro anno complicato per la Fed La banca centrale dovrà soddisfare le esigenze di liquidità (proprie e del Tesoro Usa) senza perdere di vista i riflessi del coronavirus di Marcello Minenna

Nell’ultima riunione di fine gennaio, la Federal Reserve non ha modificato i propri orientamenti di politica monetaria e ha mantenuto invariati i tassi d’interesse di riferimento. Il presidente Jerome Powell ha spiegato che per ora non sussistono fattori che inducano a una rivalutazione sostanziale (material reassessment) delle previsioni tendenzialmente positive della Fed sulle prospettive di crescita e d’inflazione, anche grazie ai buoni dati dell’economia Usa (crescita annua intorno al 2%) e del mercato del lavoro dove da tempo la disoccupazione è vicina ai minimi degli ultimi 50 anni.



Soprattutto, il presidente Powell cercato di convincere i mercati che le iniezioni straordinarie di liquidità effettuate dalla Fed a partire dallo scorso settembre tramite operazioni di pronti contro termine (Repo) e, poi, anche con l’acquisto di titoli di Stato a breve (T-bills) non sono un nuovo Quantitative Easing (Qe). Ufficialmente si tratta infatti di misure temporanee finalizzate a garantire l’adeguata trasmissione della politica monetaria e ripristinare un livello adeguato di riserve in eccesso nel sistema. Livello che secondo la Fed ammonta come minimo a 1.500 miliardi di dollari e che dovrebbe essere raggiunto in modo abbastanza stabile «in qualche momento» del secondo trimestre 2020. Dopodiché queste misure dovrebbero essere gradualmente ritirate.

I fattori che potrebbero innescare un taglio dei tassi

Tuttavia, come anticipato in un editoriale di novembre, diversi fattori potrebbero richiedere una revisione di queste decisioni già nei prossimi mesi. L’epidemia di coronavirus – su cui la Fed per ora ha sospeso il giudizio – rischia di sterilizzare il rasserenamento dei mercati prodotto dalla firma della fase 1 del trade deal tra Usa e Cina e di rimettere in discussione le sorti dell’economia globale, come stiamo vedendo in questi giorni.

Non a caso tra il 20 gennaio (giorno in cui è stata diffusa la notizia della possibilità di contagio del coronavirus da uomo a uomo) e il 27 gennaio gli operatori finanziari hanno rivisto al rialzo di circa 20 punti percentuali le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed entro il prossimo luglio. In parallelo, l’aumento dell’avversione al rischio ha scatenato una fuga verso i Treasuries a medio-lungo termine che ha progressivamente limato il premio a termine per la liquidità fino a determinare, a fine gennaio, una parziale inversione della curva dei rendimenti Usa (con il rendimento del titolo a tre mesi che ha superato quello del titolo a 10 anni), cosa che non accadeva da ottobre.

Quanto all’economia Usa, è vero che viaggia bene e anche le prospettive d’inflazione non sono male, ma il principale fattore propulsivo è la spesa delle famiglie, mentre gli investimenti delle imprese rimangono abbastanza asfittici risentendo ancora del deterioramento del clima di fiducia iniziato a metà 2018.