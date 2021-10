Il 2021 anno di forte ripresa per le aste di auto classiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il giorno dell’inaugurazione di Auto e Moto d’Epoca a Padova (21 Ottobre 2021) Adolfo Orsi e Raffele Gazzi hanno presentato la 26ma edizione del loro attesissimo volume annuale dedicato ai risultati d’asta dei veicoli storici pubblicato da Historica Selecta. Come sempre il lancio di questa pubblicazione delimita la fine di una stagione di aste e l’inizio di quella successiva fornendo al lettore l’opportunità di considerare le tendenze di mercato nel loro complesso aiutandolo a mettere a fuoco l’opportunità di nuovi acquisti.

Si può subito affermare che, dopo il tragico 2020, l’inversione di tendenza si è già registrata con un aumento delle vendite, in questa stagione, del 52% con un valore complessivo che è tornato al di sopra del miliardo di dollari ed una percentuale di venduto del 75%: un significativo indice, quest’ultimo, della salute del mercato.

Loading...

Nei commenti degli autori, il sentimento generale sulla stagione appena conclusa può essere sintetizzato in queste parole: “durante la settimana di Monterey vi erano meno persone presenti rispetto al solito per quanto l’interesse e l’entusiasmo fossero ben avvertibili; le Case d’asta, temendo risultati deludenti, presentavano più o meno la metà dei propri lotti senza prezzo di riserva; bene: i risultati finali sono stati migliori delle più ottimistiche previsioni”.

D’altronde sono i collezionisti statunitensi a capeggiare il mercato mondiale dei veicoli da collezione con il 63% dei lotti a loro aggiudicati anche attraverso le aste on line, che sono passate in questo periodo dal 4% a circa il 13% del totale venduto.Tra tutti questi segnaliamo che il Top Price 2020/21 di 20.465.000 dollari è stato pagato per una McLaren F1 del 1995 seguita dalle tre Alfa Romeo 1900 B.A.T. di Bertone che, insieme, hanno raggiunto i 14.840.000 dollari.

La 26esima edizione del Classic Car Auction Yearbook 2020/21 riporta i risultati di 124 aste tenutesi tra il primo Settembre 2020 ed il 31 Agosto 2021 riguardanti complessivamente 5.407 auto di 334 marche diverse e per ognuna di esse viene offerta una brevissima descrizione, il numero di telaio ed il prezzo di aggiudicazione in dollari, euro e sterline.Un volume oltretutto elegante, composto da 400 pagine con 834 fotografie e 33 grafici di grande interesse per capire l’andamento dei valori di modelli estremamente significativi; imperdibile per tutti gli amatori ed i collezionisti attenti ai propri investimenti, è acquistabile nelle librerie specializzate e on line al prezzo di 80,00 euro.