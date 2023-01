Il 2023 secondo Equita: ancora delisting ma anche grandi deal

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il 2023 è un anno di difficile lettura e per una serie di motivi sarà un anno di transizione per accedere a una nuova fase». Le incertezze macroeconomiche e politiche offuscano la visibilità su quello che sarà l’anno appena iniziato, secondo Carlo Andrea Volpe, co-head investment banking di Equita, che sottolinea comunque come alcuni trend siano già riconoscibili: «Lo scorso anno abbiamo assistito a molti delisting: la maggior parte portati avanti dagli imprenditori, ma abbiamo visto anche buy out importanti. È un trend che vedremo molto attivo fino a quando il mercato evidenzierà una più stabile correlazione tra la valorizzazione e l’andamento dei fondamentali. A tale riguardo, se le operazioni di delisting stanno gradualmente riducendo la dimensione ed in fondo anche la rilevanza del mercato azionario, portano con loro in realtà anche un segnale positivo in termini di percezione sui fondamentali», sottolinea Volpe, che aggiunge: «Il caso di Tod’s è un caso scuola: l’imprenditore crede nella società ed è disposto a investire. Però non tutti gli investitori, azionisti della società, hanno deciso di aderire all’offerta, perché diversi hanno preferito non uscire in perdita e attendere. È una situazione che si potrebbe riproporre anche in future altre operazioni di questo tipo quest’anno».

Delisting & Ipo

A tenere banco, negli ultimi mesi è stata l’operazione Atlantia in Italia: «Operazione di grande rilevanza in temini dimensionali eppure fino a qualche giorno prima della fine dell’Opa il prezzo di mercato era sotto quello dell’offerta. L’assenza di intervento sul differenziale di prezzo, tipico in tutte le operazioni di mercato dove gli hedge fund fanno il loro lavoro, è l’evidenza di un’avversione al rischio che ci auguriamo possa nei prossimi mesi ridursi» osserva Volpe, secondo il quale : «Nel 2022 abbiamo vissuto una prima parte dell'anno molto forte e una seconda metà dell'anno di rallentamento per la difficoltà di prezzare l'investimento, per il costo del funding e per le incertezze del mercato. Ora vediamo fermento e la possibilità di attività di operazioni di sistema e grandi gruppi. Tante cose dovranno succedere, anche in Italia, in settori come telecomunicazioni e energia. Nonostante l’atteggiamento wait and see ci sono tante partite importanti che dovranno muoversi e gli attori del mercato saranno investitori industriali italiani ed esteri, grandi fondi chiusi e soggetti istituzionali collegati all'interesse nazionale».

Fermo, almeno per ora, il segmento delle quotazioni in Borsa, se non per i deal di dimensioni minori, come è stato nel 2022. «Oggi il mercato delle Ipo è ancora fermo ma molte società si stanno muovendo con l'idea di considerare la quotazione nella seconda parte dell'anno. Quando il mercato si riaprirà ci saranno opportunità per molti imprenditori, viste anche le semplificazioni in atto per accedere ai mercati dei capitali» osserva Volpe.

Banche & Fintech

Il comparto finanziario riserva ancora diverse occasioni di M&A, che possono coinvolgere anche player del fintech come nel caso dell’interesse di Unicredit per Credimi di questi giorni. «Il mondo delle banche, che ci ha visti po' protagonisti nelle ultime operazioni di M&A, avrebbe dovuto vivere una nuova spinta al consolidamento molto forte, ma ora siamo in una fase di studio. Su Mps, ad esempio, ci sono tante triangolazioni» sottolinea Volpe.

Industrial & consumer

Non solo grandi deal o operazioni di interesse nazionale all’orizzonte. Ci saranno settori che più di altri potranno essere oggetto di operazioni straordinarie. «Poi ci sono le realtà del mid market, che stanno danno evidenza di un certo fermento in termini di operazioni straordinarie anche in questo contesto. Assisteremo al consolidamento di settori e all'accorciamento delle catene di valore anche grazie al supporto inoltre i fondi di private equity continuano ad essere molto attivi e rappresentano circa un terzo dell'attività in Italia. Vediamo segnali molto forti collegati ai settori come l'industrial e consumer» sottolinea Volpe .