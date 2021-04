Il 27 aprile agenti in sciopero contro l’Ivass

3' di lettura

Non accadeva da circa 15 anni che il sindacato degli agenti assicurativi (Sna) scendesse in sciopero. Ma la situazione veramente difficile in cui si trova la categoria richiede provvedimenti estremi, come spiega Claudio Demozzi, presidente dello storico sindacato che nel 2019 ha compiuto cento anni di attività. Così martedì 27 aprile 2021, in concomitanza con l’attesa sentenza del Tar sulla richiesta di proroga dell’entrata in vigore dei regolamenti Ivass, la categoria chiude le proprie agenzie, ...