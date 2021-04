Il 29 aprile è il D-Day dei Leader della sostenibilità 2021

La lista dei 150 è la punta dell’iceberg dell’elenco, che annovera altre 200 imprese, anche di grandi dimensioni, ma che non sono in vetta perché non hanno comunicato online o su base volontaria alcuni dati chiave (ad esempio, alcune pubblicano il bilancio di sostenibilità ma non quello civilistico, altre sono B Corp sottoposte a audit e certificazione ma che non rendicontano in base agli standard Gri).

I ricercatori si sono basati sulla reportistica aziendale 2019. Questo perché nell’anno clou del Covid-19 le imprese hanno ritardato il rilascio dei bilanci di sostenibilità 2020. «Ma dai nostri riscontri è emerso che è proseguito il percorso virtuoso delle aziende del campione – conclude Paciocco - . A dimostrazione di ciò depone anche la forte partecipazione delle aziende alla fase di candidatura lanciata insieme al Sole 24 Ore, proprio la pandemia da Covid-19, in cui si pensava che politiche di questo tipo passassero in secondo piano. Le aziende però sembrano sapere bene che la sostenibilità è un lungo viaggio e che non possono permettersi di abbandonarlo a metà. Neanche per una grave pandemia e un prolungato lockdown».

Statista