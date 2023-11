Il 30 gennaio in Cassazione i ricorsi del governo sui migranti contro il tribunale di Catania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Saranno discussi in udienza pubblica dalle Sezioni unite civili della Cassazione il 30 gennaio 2024 i ricorsi dell’Avvocatura dello Stato per il ministero dell’Interno contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti nel centro di Pozzallo. Lo ha deciso la Corte con un provvedimento a firma dalla presidente Margherita Cassano.

I magistrati della sezione immigrazione del tribunale di Catania non hanno convalidato i trattenimenti, disposti dal questore di Ragusa in applicazione del cosiddetto “decreto Cutro”, perché violerebbero la direttiva europea 33 del 2013.

Il braccio di ferro tra governo e magistrati di Catania

L’estate con le pronunce di Catania sui migranti ha segnato una delle fasi più accese del confronto tra governo Meloni e magistratura. Nel solo ottobre le ordinanze dei magistrati di Catania Iolanda Apostolico e Rosario Cupri hanno “liberato” 19 tunisini richiedenti asilo trattenuti nell’apposito Centro creato a Pozzallo (Ragusa), in attesa di essere rimpatriati dopo un rapido esame della domanda. Un braccio di ferro che aveva spinto l’esecutivo a compiere il passo ufficiale: l’Avvocatura dello Stato aveva infatti presentato i ricorsi in Cassazione contro le mancate convalide del trattenimento dei migranti. I ricorsi, aveva spiegato l’Avvocatura, «sottopongono alla Suprema Corte l’opportunità di decidere a Sezioni Unite, per la novità e il rilievo della materia».

Giudici catanesi contro il decreto Cutro

In particolare, quello messo in discussione dai giudici catanesi è uno dei capisaldi del decreto Cutro , nella parte che introduce procedure accelerate alla frontiera per chi arriva da un Paese inserito nella lista di quelli sicuri, come è appunto la Tunisia. In sostanza, l’iter prevede che la decisione sulla domanda di asilo venga evasa in quattro settimane e, in questo periodo di tempo, i richiedenti siano trattenuti un centro di accoglienza per essere subito rimpatriati in caso di diniego.

I magistrati: violata la direttiva europea 33 del 2013

I magistrati della sezione immigrazione del tribunale etneo hanno però bocciato il provvedimento del governo, non convalidando i trattenimenti chiesti dal questore di Ragusa perché violerebbero la direttiva europea 33 del 2013. Secondo Apostolico e Cupri il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda; la procedura di frontiera avrebbe dovuto inoltre essere svolta a Lampedusa, luogo di sbarco, dove il migrante ha manifestato la volontà di chiedere protezione e, infine, il pagamento di una somma a garanzia (i famosi 5mila euro) come mezzo per evitare il trattenimento è incompatibile con le norme Ue secondo cui il trattenimento può esser disposto solo sulla base di una valutazione caso per caso, quando «non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive».