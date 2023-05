Il 67%dei manager lombardi si dedica al terzo settore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Due terzi dei manager lombardi si dedica al terzo settore. Il legame tra il mondo manageriale e il mondo no profit è stato analizzato dall’indagine realizzata da AstraRicerche per Manageritalia. La ricerca ha visto coinvolti oltre 350 manager appartenenti equamente a imprese piccole, medie e grandi, dalla quale è emerso come negli ultimi 3 anni il 67% dei manager e relative imprese abbiano dato supporto economico a enti del Terzo Settore, il 50% ha dato origine a una partnership a ttiva con l’obiettivo il diffondere la conoscenza di una “buona causa”, mentre un’azienda su tre il 31%, si è attivata per realizzare iniziative che coinvolgessero i lavoratori in attività di volontariato.

Da evidenziare come per il 62% degli intervistati la motivazione principale per sostenere “buone cause” a favore di enti del Terzo Settore sia la coerenza con lo spirito etico dell’azienda, nello specifico, un 5% indica di continuare una tradizione aziendale, in linea con l'autentico spirito lombardo e ambrosiano fatto di attenzione al prossimo e al sociale. Solo il 19% indica che tale scelta sia fatta per migliorare l’immagine aziendale presso gli acquirenti mentre il 2% per incrementare le vendite. Per il 92% del campione le iniziative a sostegno del terzo settore sono davvero utili alla comunità e alla società, per il 91% possono creare valore aggiunto sociale percepito dai lavoratori dell'aziende. Attività che l’85% dei manager sono disposti a svolgere anche senza alcun ritorno economico o di immagine. Infine il 70% degli intervistati ritiene che il sostegno e la promozione di “buone cause” sia da attuare indipendentemente dal contesto socio-economico del Paese, il 24% da attuare in periodi di crescita (in cui le risorse aziendali sono più disponibili) e solo il 6% pensa che siano da attuare in fasi di crisi.