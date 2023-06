Il 7 luglio estrazione speciale di Lotto e SuperEnalotto per la Romagna, i proventi fiscali a favore delle popolazioni colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quarantacinque milioni di maggiori incassi fiscali nel 2023 potranno arrivare dalle giocate extra del Lotto e del Superenalotto, e potranno essere destinati alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna, a patto che la prima estrazione speciale arrivi il 7 luglio. A porre l’accento su questo aspetto è la relazione tecnica al decreto Alluvioni.

Le estrazioni settimanali aggiuntive

Viene previsto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Alluvioni, istituisca estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, finalizzate ad aumentare la raccolta di gioco, al fine di destinare il maggior utile erariale.

L’utile erariale medio 2022 per concorso

Ma come si arriva alla cifra di 45 milioni? Ecco il primo passaggio: con riferimento al gioco del Lotto, si legge nel documento, considerando che l’utile erariale nel corso del 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per 157 concorsi, viene fuori un utile erariale medio di 3.816.347,66 euro per concorso. Quanto invece al gioco del Superenalotto, considerando che l'utile erariale nel 2022 è stato pari a 626.988.869,96 euro, anche in questo caso per 157 concorsi, si evidenza un utile erariale medio di a 3.993.559,68 euro per concorso.

Poi il passaggio successivo: sulla base dell'utile erariale medio realizzato nel 2022 su tre estrazioni settimanali per ciascun gioco può ipotizzarsi all'attualità un utile erariale medio di circa 7.800.000,00 di euro per concorso; introducendo un'ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si ipotizza che l'iniziativa possa essere accolta in maniera favorevole dai giocatori per le finalità solidaristiche che la norma si prefigge.

Quattro estrazioni settimanali

Pertanto, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché tre, si ritiene possa prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell'utile erariale complessivo pari all'8% rispetto al 2022, quantificando l'utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.