Il 730 precompilato piace di più: 609mila invii senza modifiche

Parte la «fase 2» per il 730

Terminata la finestra per l’invio del modello 730/2019, ora si apre la «fase 2» proiettata fino al 25 ottobre: data entro la quale sarà possibile inviare, ricorrendo necessariamente a un Caf o a un professionista abilitato, il 730 integrativo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata. Mentre il 2 dicembre (la nuova scadenza del 30 novembre cade quest’anno di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per presentare il modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730.