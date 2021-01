Il B20 in campo per il rilancio della crescita

Al tavolo del B20, che dovrà formulare le raccomandazioni di policy indirizzate alla presidenza di turno nei diversi settori strategici, sono presenti 1.000 delegati titolari dei paesi del G20, vertici delle multinazionali e 3.000 partecipanti complessivi (una comunità d'affari di oltre 6,5 milioni di imprese).

Il processo si articolerà in 8 task force composte da circa 100 delegati ciascuna, coordinate dalla chair Marcegaglia e con a capo i ceo delle più importanti aziende nazionali: Trade & Investment (Barbara Beltrame); Energy & Resource Efficiency (Francesco Starace); Integrity & Compliance (Patrizia Grieco); Employment & Education (Gianpietro Benedetti); Digital Trasformation (Maximo Ibarra); Finance & Infrastructures (Carlo Messina) Healt and Life Science (Sergio Dompé); Sustainability & Global Emergencies (Claudio Descalzi). Tra febbraio e luglio ogni task foce si riunirà un volta al mese in teleconferenza, per definire politiche e raccomandazioni da inviare al G20.

Il 7-8 ottobre, a tre settimane dal vertice dei Capi di Stato e di governo, si terrà il Final Summit B20 e sarà consegnata la Dichiarazione finale al premier italiano, in qualità di presidente di turno del G20.

Il B20 inoltre sarà presente nei principali appuntamenti, in Italia e all'estero, del G20.Emma Marcegaglia potrà contare anche su un Advisory Board con ceo italiani e internazionali: Nerio Alessandri (Technogym); Marco Alverà (Snam); Marco Bizzarri (Gucci); Alberto Bombassei (Brembo); Sonia Bonfiglioli (Bonfiglioli Riduttori); Diana Bracco (Bracco); Silvia Candiani (Microsoft Italia); Enrico Cereda (Ibm Italia); Giuseppina Di Foggia (Nokia Italia); Stefano Antonio Donnarumma(Terna), John Elkann (Exor); Gabriele Galateri di Genola (Assicurazioni generali), Francesco Giordano (Unicredit); Carlo Giorgi (Amazon Web Services Italia); Marco Hannapel (Philip Morris Italia); Sergio Marullo di Condojanni (Angelini Holding); Fabrizio Palermo (Cassa Depositi e Prestiti); Alessandro Profumo (Leonardo); Pietro Salini (Webuild), Marco Tronchetti Provera (Pirelli); Ermenegildo Zegna(Zegna).

A completare la governance del B20 l'International Advocacy Caucus, composto da ad e leader aziendali dei paesi del G20, nominati dalla presidenza del B20, che agiranno come ambasciatori del forum.Domani la prima giornata dell'Inception Meeting sarà virtuale: aprirà i lavori Bonomi, poi interverranno Marcegaglia e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. A seguire, tra gli altri, John Kerry, inviato speciale del presidente Usa per il clima, Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo, il Commissario Ue, Paolo Gentiloni, il vice presidente Bei, Dario Scannapieco, il ceo di BlackRock, Larry Flink e Michael Bloomberg, fondatore di Bloomberg.