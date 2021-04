Il B20 chiede innovazione tecnologica e nelle regole

«L'Italia è pronta a fare la sua parte, i paesi del G20 possono avere un ruolo chiave. La pandemia ha evidenziato la necessità di reagire con prontezza alle crisi globali, dobbiamo migliorare gli standard di cure primarie e favorire l'uso delle tecnologie digitali, comprese la robotica e l'elaborazione dati, accelerando una copertura sanitaria universale», ha detto il ministro Speranza.

Per Dompé «le partnership tra pubblico-privato e pazienti rappresentano una visione della salute integrata condivisa sia dai governi che dalle imprese». La pandemia, ha continuato Dompé, ha dimostrato che «contro il Covid si è fatto in dodici mesi ciò che si realizzava in anni. Bisogna essere veloci e flessibili, imprese, governi, agenzie regolatorie. Capaci di intercettare le minacce. La stessa velocità messa contro il Covid va estesa nella lotta alle patologie di maggiore impatto: un cambiamento di marcia che potrebbe farci guadagnare 10 anni».

Altro punto fondamentale creare un ecosistema che unisca gli attori dell'innovazione: «Con la chair Marcegaglia e i co-chair della Task Force che mi affiancano il B20 – ha detto ancora Dompé – sta lavorando per consegnare ai leader del G20 soluzioni che rendano permanente questa fenomenale accelerazione nella ricerca e sviluppo».

Le raccomandazioni al G20, per il ministro indonesiano, sono particolarmente importanti perché «molti paesi davanti all'innovazione erigono muri per proteggersi, ma solo con l'innovazione è possibile assicurare la centralità del paziente a costi sostenibili».