Il baby barista campione racconta: «Sarò l’ambasciatore del caffè italiano nel mondo» 19enne ha conquistato il primo posto all’Espresso Italiano Champion 2019, il campionato internazionale baristi promosso dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano, e si appresta a ottobre ad affrontare la finale mondiale di Maria Teresa Manuelli

Stefano Cevenini

Classe 1999, 20 anni non ancora compiuti, barista da quando ne aveva 15, Stefano Cevenini è il vincitore delle finali italiane di Espresso Italiano Champion 2019, il campionato internazionale baristi promosso dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei), giunto quest'anno alla sua sesta edizione. Cevenini ha battuto altri tredici baristi giunti nella fase finale della gara ospitata da Mumac Academy dal 12 al 13 giugno scorsi. Per arrivare alla finale del titolo mondiale Stefano ha vinto prima la selezione locale organizzata a Faenza da Mokador, poi la semifinale nazionale e infine la finalissima. Rappresenterà ora l'Italia durante la fase internazionale del campionato dal 18 al 22 ottobre a Host Milano, dove saranno coinvolti anche i vincitori delle tappe svolte all'estero (Bulgaria, Cina, Corea, Germania, Gran Bretagna, Giappone, Russia, Taiwan e Tailandia) per decretare il miglior espresso e cappuccino del mondo.

Una gara giocata dietro la macchina per l'espresso correndo contro il tempo (solo 11 minuti a disposizione del candidato), sotto gli occhi dei giudici tecnici e sottoposti al giudizio dei giudici sensoriali che operano in modo "blind" secondo gli standard dell'Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac).





A 13 anni nasce la passione per il caffè

Bolognese, Cevenini si è innamorato del caffè a 13 anni. «La passione è scattata quando stavo finendo le medie. Ero entrato in un bar di Bologna con mia mamma e sono rimasto colpito dall'intenso aroma di caffè, capace di trasportarti in un'altra dimensione, ma anche dal portamento del barista che con movimenti precisi e ritmati sembrava un pittore alle prese con una tela da dipingere». Da qui la decisione di iscriversi all'IIs Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro Terme (Bo) per fare di questa sua passione anche una professione. Ancora a scuola inizia a partecipare alle prime gare. «E' stato un mio professore, quando ero al quarto anno, a chiedermi di entrare nel vivo delle competizioni». Infatti, nel 2017 vince “Maestri dell'Espresso Junior” organizzata da illycaffè e Gruppo Cimbali.

Stefano Cevenini durante la finale italiana





Il sogno: diventare ambasciatore del caffè

«Il mio obiettivo ora è vincere il mondiale e rappresentare al meglio l'Italia. Per la gara, ma soprattutto per la mia formazione, perché questa è un'occasione unica di crescita professionale, mi esercito tutte le settimane con maestri del caffè, tra cui Manuela Fensore attuale campionessa mondiale di Latte Art». Stefano, che oggi lavora come trainer in Accademia Italiana Baristi a Faenza, nel futuro sogna di diventare ambasciatore del caffè italiano nel mondo. «Il caffè non è solo un mezzo per svegliarsi più in fretta alla mattina, è molto di più. Un buon caffè è un'esperienza in grado di trasportarti in un mondo di aromi e sensazioni. Se fatto a regola d'arte e con eccellenti materie prime».



Italia, tra i primi consumatori al mondo

L'Italia è al quinto posto fra i maggiori Paesi importatori di caffè ed è al decimo posto in Europa per consumi pro-capite vista la modalità di consumo, per colazione e dopo pranzo e non come bevanda per accompagnare i pasti e la giornata come invece avviene negli altri Paesi. Complessivamente i consumi mondiali pro-capite all'anno si aggirano sui 4,4 chilogrammi e si va dagli 11,4 chili della Finlandia ai 2,37 del Portogallo, per passare attraverso i 4,20 chili degli Usa e i 5,20 della media nell'area Ue dove emerge il dato tedesco, 7,60 chili a testa. E noi italiani non rinunciamo al caffè in nessuna stagione. Per l'estate, Cevenini si sta esercitando nella preparazione del cold brew , sistema di estrazione a freddo che richiede tempi di circa 8-12 ore.