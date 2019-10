Il bagnoschiuma sensoriale made in Italy Una formula detergente per il corpo, da usare durante il bagno e la doccia, con due caratteristiche: è prodotta in Italia e ha una profumazione piacevole, oltre a una texture cremosa e carezzevole sulla pelle. Tre prodotti per tre fasce di prezzo di Annalisa Betti

Cos'è. Una formula detergente per il corpo, da usare durante il bagno e la doccia, con due caratteristiche: è prodotta in Italia e ha una profumazione piacevole, oltre a una texture cremosa e carezzevole sulla pelle.



Dal Beauty Report 2019 di Cosmetica Italia possiamo trarre interessanti (e inaspettati) dati: l'Italia è il quarto Paese europeo a livello di consumi di cosmetici, dopo Germania, Francia e UK; nella classifica delle vendite europee, si registrano al primo posto i prodotti dedicati allo skincare, 25,7% sul totale, immediatamente seguiti dalle toiletries. Gli italiani spendono in un anno più di dieci miliardi di euro in cosmetici, dei quali più di un quarto solo per l'igiene personale.



Le donne, poi, spendono più o meno la stessa cifra (il 10% del totale) in profumi e prodotti per l'igiene del corpo (interessante soprattutto se facciamo una proporzione tra il prezzo di una fragranza e quello di un bagnoschiuma); ma un po' di più per i prodotti per i capelli. Gli uomini invece spendono quasi un quinto del totale in profumi e poco meno in cosmetici per l'igiene del corpo. In comune, la scelta di acquistare al supermarket: la grande distribuzione si conferma saldamente primo canale di scelta dei consumatori italiani per la categoria.



Oltre a questo, un'altra preferenza ancora attuale come driver – certamente non nuovo, ma che non accenna a scemare – è la trasparenza dell'etichetta, un Inci che rispecchi la predilezione di ingredienti puri e naturali – ed è una scelta che abbiamo fatto anche per la vetrina.



Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Bagnodoccia Crema Setificante Spuma di Sciampagna Perle di seta e Vaniglia ha una formula arricchita con Sericina, proteina della seta, unita a una combinazione di attivi idratanti e condizionanti, un delicato profumo fiorito e vanigliato e una texture cremosa. Dermatologicamente testato, rispetta il pH naturale della pelle. ci sono anche la saponetta e il talco nella stessa profumazione (euro 3,20 per 650 ml presso la gdo).