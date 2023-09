Il balletto dei banchieri Bce (e degli analisti) che tiene ingessate le Borse

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Orfane dell’abituale guida di Wall Street, chiusa lunedì per il Labor Day, le Borse europee non riescono a ingranare la marcia. Non basta infatti la ventata di ottimismo proveniente dall’Oriente, legata alle misure di stimolo delle autorità cinesi per evitare guai peggiori al settore immobiliare che si sono tradotte in un balzo del 2,5% per Hong Kong e anche alle indicazioni favorevoli sugli utili delle aziende giapponesi che hanno sostenuto il Nikkei.

I dubbi del mercato

A frenare i listini del Vecchio...