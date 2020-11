Il balzo del progetto globale

Complessivamente, ne emerge una forte capacità di resilienza del settore che ha ben ammortizzato l’onda d’urto della crisi, anche grazie al fatto che i codici Ateco sono rimasti attivi e la produzione di servizi non si è arrestata, neanche durante il lockdown di marzo/maggio 2020.

Sulle prospettive di sviluppo non traspare una prospettiva particolarmente negativa al punto che, in assenza di nuovi lockdown, il Cer stima che le imprese possano recuperare il livello di attività precedente alla crisi già nel 2021. Per quanto riguarda il fatturato, il prolungamento del ciclo positivo al 2019 si traduce in un valore complessivo che aumenta fino a 2,8 miliardi, dai 2,63 miliardi del 2018 (+8,4%). Per il 2020 viene invece indicata una caduta a 2,69 miliardi, con una riduzione del 5,8%. In sostanza, si sarebbe quindi ritornati ai livelli produttivi del 2018. Le oscillazioni sono interamente determinate dalle società di maggiore dimensione la cui produzione è aumenta di 207 milioni nel 2019, ma è attesa scendere di 169 milioni nel 2020. Le società con meno di 50 addetti evidenziano di contro una minore esposizione all’inversione del ciclo, con una produzione cresciuta del 2,7% nel 2019 e prevista conservarsi s stabile (+0,3%) nel 2020.

Le tipologie di attività

Dal punto di vista della tipologia di attività continuano a crescere i servizi di Project Management, la cui quota sul totale è aumentata dal 6,5 al 9,4% nel 2019 e toccherà il 10,5% nel 2020. Opposta è la tendenza del Turn/key, la cui produzione sarebbe salita al 34,5% del totale nel 2019, ma è indicata in ridimensionamento al 29,4% nel 2020. La quota dei servizi di Ingegneria pura è invece calata dal 61,3 al 55,9% nel 2019, ma risalirebbe al 60% nel 2020.

Più mercato italiano che estero