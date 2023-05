Il Banco di Desio alla conquista della Sardegna

Il manager sottolinea anche i punti di forza della struttura: «Quando si subentra in un territorio dove era presente un istituto ben radicato come il Banco di Sardegna bisogna conquistare la fiducia dei clienti. Ci siamo anzitutto impegnati per minimizzare i disagi tecnici e operativi legati a questo passaggio per poter garantire continuità nel servizio ed efficienza. Abbiamo trovato sportelli che hanno capacita di supportare crescita. Vogliamo cercare di dare ai colleghi la prospettiva di continuare quel progetto. E crediamo di poter essere una buona casa per nuovi clienti». In Sardegna, in fondo, viene applicata la stessa filosofia che ha permesso al banco di Desio di crescere in altre aree . «Facciamo della presenza sul territorio e del rapporto in filiale il nostro vanto che cercheremo di portare anche in Sardegna – aggiunge il manager –, dove, sicuramente il rapporto fiduciario con il proprio consulente nella filiale di riferimento deve rimanere».

Quanto ai destinatari della nuova presenza, il direttore generale non ha dubbi e guarda a un panorama di ampio raggio. «Sicuramente guardiamo alle famiglie ma anche alle imprese che sono presenti in Sardegna che ai quali cercheremo di fornire il massimo del servizio sia con le modalità della digitalizzazione sia con la presenza e il supporto di tutti i nostri colleghi». Presenza e digitale, due binari per una nuova sfida che punta alla «soddisfazione massima del cliente». E sarà sempre una scelta dei clienti quella di «decidere se andare sulla piattaforma oppure rivolgersi direttamente agli sportelli dove troveranno comunque l’assistenza richiesta». C’è poi la prospettiva che mette assieme risorse pubbliche importanti destinate a diventare una leva per il rilancio dell’economia anche sostenendo nuove attività improntate alla sostenibilità e alla transizione energetica. Non a caso proprio nell’isola alle opportunità offerte dal Pnrr si sommano anche quelle del Just transition fund che solo per una fetta dell’isola vale oltre 300 milioni di euro. «Questo è un tassello importante, il Pnrr darà nuovo stimolo a tutte quelle regioni che puntano sull’economia legata al mare e su questo ci faremo trovare pronti al servizio delle imprese per cogliere questa grande opportunità. Stiamo già studiando soluzioni per accompagnare i nostri clienti al fine di usare al meglio i fondi europei - conclude -. Gli investimenti pubblici sono importanti perché fanno da traino a quelli dei privati».

