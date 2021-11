«Il Banco Marchigiano punta su territorio e Pmi per crescere»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il nome Banco Marchigiano solletica il ricordo di una banca che non c'è più (Banca delle Marche, scomparsa nel 2017. Ndr.) e di un rapporto speciale che i risparmiatori e gli imprenditori hanno sempre cercato. Con 28 filiali presenti in 6 province tra Marche e Abruzzo, 194 dipendenti, 11.500 soci con un patrimonio netto totale di 82,7 milioni, l'istituto di credito presentava a fine settembre impieghi totali per 616 milioni (+6,3% rispetto a fine 2020), una raccolta complessiva pari a 1.218 milioni (+9,2%), spinta da quella gestita (+64 milioni e un incremento del 28,3%), mentre le proiezioni a fine anno confermano il forte impulso alla crescita e una notevole contrazione dei rischi con l'Npl ratio netto all'1,4%. «L’idea progettuale nata 4 anni fa è realtà – è soddisfatto il direttore generale Marco Moreschi -: Banco Marchigiano si sta confermando un importante riferimento regionale per le famiglie e la piccola e media impresa, dopo

un profondo lavoro di derisking

e consolidamento patrimoniale

e un'importante attività di rilancio commerciale che lo rendono oggi un interlocutore snello e credibile».

Cosa ha insegnato l'esperienza di Banca Marche?

Loading...

Gli esempi negativi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, purtroppo non solo nelle Marche, devono sensibilizzare la classe dirigente del sistema finanziario a un accresciuto rispetto nei confronti di famiglie e imprese: entriamo nella loro sfera più intima, tra gestione del risparmio e della previdenza unitamente alla pianificazione finanziaria del futuro personale e industriale. Su questi temi non si scherza, occorre competenza e grande senso di responsabilità. E qui torniamo all'imprescindibile tema della credibilità

Un bresciano che da cinque anni vive nelle Marche e guida una banca marchigiana: che idea si è fatto di questa regione?

Sono orgogliosamente marchigiano d'adozione e profondamente innamorato della ricchezza di questi territori declinati giustamente al plurale anche nel nome. Le Marche meritano un salto di qualità, che deve però passare da una migliorata capacità nel fare sistema, nel costruire reti che, pur poggiandosi sulle tante e singole eccellenze imprenditoriali, riescano a farne sintesi migliorando visibilità e percezione verso l'esterno.