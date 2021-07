Il banking as a service dominerà il decennio. Ma già si guarda all’open finance

2' di lettura

Un'opportunità di crescita per il business e per l'offerta di servizi, un'occasione per ridurre i costi dei propri servizi, un'opzione per rendere più rapida l'evoluzione dell'offerta. Tutto questo è il “banking as a service” (Baas), la nuova concezione di banca fatta “a pezzi” e disponibile per qualsiasi attore non bancario che sfrutta il nuovo ecosistema dell'open banking.



Le Api sono lo strumento tecnologico che abilita il processo, ma la filosofia è quella di aziende esterne al perimetro ...