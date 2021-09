Il banking si specializza e il lending diventa as-a-service

4' di lettura

Il banking as a service si evolve specializzandosi. La banca diventa sempre più invisibile e le singole attività diventano business a se stanti che possono essere messi a disposizione non solo delle banche, ma anche di aziende non direttamente finanziarie che possono arrivare a fornire servizi anche senza avere le relative licenze.



Allo stesso tempo possono permettere agli attori fintech specializzati di avere a disposizione un grimaldello per accedere a mercati esteri, sfruttando le opportunità...