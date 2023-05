Il «bazooka» della BoE diventa una tegola da 300 miliardi per i cittadini inglesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Dopo dieci anni di denaro facile, di sovrabbondante liquidità, per sostenere i mercati, arriva il conto del famoso “bazooka” (copyright di Mario Draghi). E nel caso dei cittadini inglesi è un conto salatissimo, una tegola da 300 miliardi di sterline che dovranno pagare i sudditi di Re Carlo III. Per anni la Banca d'Inghilterra, come tutte le banche centrali occidentali, ha fatto una scorpacciata di titoli di Stato. Comprare il debito degli Stati è servito a non far saltare l’Euro, nei momenti concitati...