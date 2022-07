Il bel turista con l’amnesia

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un uomo guida sulle strade dell’outback australiano e si ritrova inseguito da un camion, dal quale finisce travolto. Si risveglia in ospedale senza memoria. Unico indizio: un biglietto che lo porta alla tavola calda di un paesino, che riserva però esplosive sorprese... Inizia come un thriller, ricco di colpi di scena, questa serie australiana-inglese-americana sfuggita tra le maglie della nostra distribuzione, nonostante sia interpretata dalla star delle 50 sfumature di grigio Jaime Dornan.

The tourist lo vede costretto, come il protagonista di Memento, a subire le manipolazioni di chi lo conosce e che lui però non riesce a ricordare. Non mancano gli archetipi: la femme fatale pronta a nuovi intrighi; un corpulento assassino che pare uscito da un film dei fratelli Coen; un detective che agisce in modo non proprio limpido; un boss dalle strane manie. A incarnare la gente comune c’è invece una poliziotta che lotta contro l’obesità, per certi versi analoga alla Marge di Fargo, ma molto più timida e insicura, vittima del maschilismo del proprio promesso sposo e travolta dal mistero del bel sconosciuto. Su tutti loro lo splendido e spietato scenario del deserto australiano, con enigmatiche formazioni rocciose, cittadine polverose e personaggi borderline.

Loading...

Se il protagonista è un attore irlandese e il sicario è l’islandese Ólafur Darri Ólafsson, il resto del cast è invece pienamente australiano, con l’ottimo Damon Herriman nei panni del detective, Danielle Macdonald in quelli della poliziotta e la sensuale Shalom Brune-Franklin nelle vesti della scaltra e sarcastica Luci. Il brillante battibecco tra lei e Dornan è uno dei punti di forza della serie, ma più in generale funziona la giustapposizione tra fatti brutali e un registro mai troppo serioso, dove l’antieroe è più spaesato che tormentato. L’equilibrio tra i passaggi più realistici – come la relazione fra la poliziotta e il suo compagno – e quelli sopra le righe tiene piuttosto bene. Solo negli ultimi due episodi si perde un po’, per il ricorso alla abusata figura dell’eccentrico boss malavitoso e per un finale troppo facile a fronte di tutti i morti seminati. La ricetta comunque funziona e la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Confidiamo prima o poi arrivi anche in Italia...

The tourist

Chris Sweeney, Henry e Jack Williams

BBC One, HBO Max,

inedita in Italia