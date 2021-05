Il bello e il brutto dei fondi multi asset

LA FOTOGRAFIA Loading...

Performance versus costi

Mettendo a confronto i fondi che espongono nel nome il termine multi asset( non c’è una categoria) su un periodo di cinque anni emerge che c’è chi è riuscito ad andare in rosso e chi ha portato a casa quasi il 60%. Non esiste una categoria specifica che consente di confrontarli tutti. Tanto è vero che nel vasto universo dei fondi multi asset è ricompreso anche il GP&G Dinamico di Banca Passadore. Pur senza l’appellativo multi asset, sempre a 5 anni, questo fondo ha realizzato un 83,8% al netto della fiscalità. E i costi? «La commissione di gestione per i retail è dell’1,6%, nella classe istituzionale è pari allo 0,80% mentre quella di performance è pari al 10% della performance annua con high-watermark e nulla più perché il multi asset lo facciamo con stock picking, quindi i costi di intermediazione sono già conteggiati al netto della perfomance - spiega Giorgio Castiglioni, direttore investimenti di Banca Passadore -. Di recente abbiamo avviato il GP&P Multistrategy Bilanciato che invece diversifica in fondi ed Etf. In questo caso è vero che c’è un costo più alto ma abbiamo ridotto le commissioni di gestione (1%), quelle di performance sono le medesime (il 10% della performance annua con high-watermark) e per i sottostanti usiamo in prevalenza Etf oppure fondi con fee in classe istituzionale (0,60%), cercando di contenere il costo complessivo».

Conoscerli nel dettaglio per capirne la natura

Come spiega Castiglioni, quelli multiasset sono fondi che vanno spiegati molto bene gli investitori, evidenziando come si comportano nel tempo anche in presenza di mercati volatili, valutando ad esempio anche il rapporto rischio/rendimento nel tempo. «Il maggior costo ripaga in efficienza e la componente azionaria può variare molto, essendo fondi flessibili e che dunque lasciano al gestore ampi spazi di manovra. Suggerisco di analizzare lo storico del prodotto - conclude Castigloni - per guardare a come si è comportato nel tempo e come è riuscito a superare fattori critici».