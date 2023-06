Il bello della Valdichiana tra cultura, enogastronomia e benessere termale

La cultura al centro, ma non solo. Perché è vero che c’è di mezzo una prestigiosa rassegna, il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, giunta alla 48esima edizione, in programma dal 14 al 30 luglio. Ma ci sono anche la ricchezza e la bellezza di un territorio che offre tante opportunità di turismo lento, sostenibile ed enogastronomico. Non è infatti un caso che la Valdichiana Senese sia considerata un modello e un ecosistema da imitare (e da esportazione) e che Montepulciano sia candidata (con dichiarate velleità di vittoria) al titolo di Capitale Italiana della Cultura per il 2026. I motivi per trascorrere una parte di estate in questa porzione di Toscana dunque non mancano e gli appuntamenti di musica e danza in cartellone sono un'attrattiva in più per vivere intimamente borghi, castelli e piazze che hanno fatto la storia di questi luoghi.

2/7 Menu