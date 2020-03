Il beneficio spetta anche a chi cambia compagnia?

(dima_sidelnikov - stock.adobe.com)

Sì, quando il cambio coincide con l'acquisizione di un nuovo veicolo: anche ai tempi della “Bersani” (che si applicava proprio nel caso di acquisto) l'agevolazione era riconosciuta anche a chi si assicurava con una compagnia diversa da quella del veicolo più “virtuoso” della famiglia, quindi il principio dovrebbe valere anche ora. Quando il cambio di compagnia riguarda un veicolo precedentemente assicurato presso altra impresa la prassi adottata da alcune compagnie è nel senso di concedere l'agevolazione equiparando il caso a quello del rinnovo (per quanto di rinnovo, in queste ipotesi, non si possa tecnicamente parlare ).