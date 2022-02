Il benessere e l'inclusione dei dipendenti tra le priorità di E.ON

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

E.ON, tra i principali operatori energetici presenti in Italia, ha da poco ricevuto da Lifeed, società di Education Technology, il premio come Caring Company®, il riconoscimento che premia le aziende che mettono i propri dipendenti al centro di iniziative che favoriscono l’inclusione e la partecipazione attiva. L’obiettivo dell’azienda è quello di rafforzare il proprio impegno nel valorizzare ogni tipo di diversità, riconoscere e lavorare sui benefici che possono derivare dall’azione combinata tra vita privata e lavoro.

“Genitori che nascono, Genitori che crescono” è l’iniziativa grazie alla quale E.ON ha ricevuto il riconoscimento avendo scelto di puntare sulla valorizzazione della dimensione della Genitorialità come elemento di inclusione.

Loading...

Il progetto ha coinvolto 40 dipendenti dell’azienda, con figli da 0 a 18 anni, in un percorso digitale ricco di web class, contenuti multimediali, domande aperte, riflessioni e tool basati sul Life Based Learning (il metodo di apprendimento basato su esperienze di vita reali). L’essere genitori rappresenta per E.ON un’occasione per sviluppare preziose competenze trasversali, fondamentali non solo a casa ma anche nell’ambito di lavoro, un modo per valorizzare l’impatto positivo che le esperienze di vita personali porterebbero anche in ambito professionale.

L’azienda è impegnata costantemente nel promuovere iniziative e progetti che vedono tra i protagonisti i propri dipendenti, il loro benessere e la cura delle persone.

“Da sempre siamo impegnati nell’ideazione e realizzazione di iniziative volte a stimolare il coinvolgimento attivo dei dipendenti proprio perché riteniamo che investire su di loro equivalga a investire su noi stessi. I diversi progetti intrapresi hanno dato modo a chi lavora in E.ON di sviluppare un forte senso di appartenenza e competenze utili in ogni circostanza, sia sul luogo di lavoro che nella vita di tutti i giorni. Il benessere psicofisico dei dipendenti E.ON è per noi un’assoluta priorità sulla quale cerchiamo di concentrare i nostri sforzi.”, ha affermato Martina Ganzarolli, HR Director di E.ON Italia.