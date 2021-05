Il benessere sostenibile all’AquaSpa & Wellness di Aqualux

Sostenibili sono anche i brand scelti per le linee cosmetiche: da Phytomer, pioniere della coltivazione di alghe in proprio per le applicazioni cosmetiche e che si impegna a promuovere la biodiversità marina, a Natura Bissé, conosciuta per la sperimentazione di prodotti a base di aminoacidi di elastina e collagene naturale in forma libera riservati ai trattamenti viso e corpo; fino ad Alpienne, dove la secolare esperienza della medicina popolare alpina si sposa con la più moderna tecnologia per lavorare con procedimenti molto particolari le selezionate materie prime - arnica, propoli, calendula, cirmolo - raccolte a mano. Ammessi solo i conservanti naturali quali propoli, miele, oli essenziali purissimi. Alpienne è anche una delle prime aziende del settore con la certificazione “Produzione a impatto zero sul clima”.