Il big dell’alluminio certificato nel mondo Nella fabbrica di Nogara si producono lattine per i leader di birra e drink di Barbara Ganz

Qualità. Grazie agli alti standard Ball Corporation ha ottenuto da ASI la certificazione più riconosciuta

A Nogara, Verona, hanno sede due multinazionali, una funzionale all’altra: c’è l’impianto Coca Cola, e poco distante l’unico stabilimento italiano di Ball Corporation, primo produttore al mondo di lattine di alluminio a ottenere la certificazione ASI (Aluminium Stewardship Initiative). Nel sito veronese lavorano 137 addetti.

L’alluminio viene considerato la soluzione più sostenibile per sostituire la plastica e rappresenta il tipo di imballaggio per bevande che si sta diffondendo più velocemente in Europa.

Il 75% dell’alluminio prodotto e lavorato dall’uomo è ancora in uso, oggi, a livello globale: un metallo che gioca un ruolo cruciale nella creazione di una vera economia circolare. Ball è in prima linea nel settore per aumentare in modo significativo il tasso di riciclo a livello europeo delle lattine per bevande in alluminio, che oggi si attesta sul 75%. Il riciclo consente di risparmiare il 95% dell’energia rispetto a quella necessaria per la produzione del materiale vergine. E l’Europa è la regione che si sta muovendo più velocemente nel processo di transizione verso imballaggi più sostenibili e meno inquinanti, con il fondamentale supporto di tutti gli attori della filiera produttiva.

È proprio grazie agli alti standard qualitativi dei 23 stabilimenti in area EMEA che Ball Corporation ha ottenuto da ASI (Aluminium Stewardship Initiative) la certificazione più riconosciuta a livello globale nel campo della sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Due nello specifico le certificazioni: l’ASI Performance Standard e l'ASI CoC (Chain of Custody – Catena di Custodia) Standard. La prima misura gli sforzi che Ball sta facendo nei suoi stabilimenti per valutare, gestire e divulgare l’attenzione data all’impatto ambientale, sociale e di governance, in particolare con focus sui temi quali il ciclo di vita dell’alluminio, le emissioni di gas serra, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, il riciclo, la biodiversità, l’integrità del business e i diritti umani sia dei lavoratori che delle comunità locali.