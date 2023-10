Flusso di cassa negativo per Alstom, il titolo precipita a Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alstom, il gigante francese dei treni, ha annunciato che il suo flusso di cassa per quest’anno sarà negativo a causa di un aumento della produzione e di ritardi di alcuni ordini.

Stime rivste al ribasso

Il produttore di treni TGV francesi prevede ora un free cash flow (FCF) negativo per l’intero anno compreso tra 500 e 750 milioni di euro. In precedenza Alstom aveva previsto un risultato «significativamente positivo». La notizia ha fatto precipitare il titolo alla Borsa di Parigi fino a -37% a 13,30 euro per azione.

Il gruppo ha dichiarato che il suo FCF semestrale - pubblicato in via preliminare mercoledì - è stato negativo per 1,15 miliardi di euro, il che ha costretto a tagliare l’obiettivo per l’intero anno.

Le cause

«Siamo impegnati in una forte accelerazione, in particolare nell’attività del materiale rotabile. Questo, insieme ai progetti che si stanno concludendo allo stesso tempo, sta pesando sul flusso di cassa in questo primo semestre», ha dichiarato in un comunicato.

Il costruttore di treni ha fatto riferimento anche a una catena di approvvigionamento ristretta, a un ritardo nel completamento del programma Aventra nel Regno Unito e a un aumento significativo delle scorte.