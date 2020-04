Il bike bond di Rossignoli La storica casa milanese di biciclette e accessori punta alla ripresa con un voucher a media scadenza per fidelizzare i clienti

Il suo nome è bond. Ma non è un vero bond. Pittosto un buono d’acquisto che viene venduto a un prezzo più basso del suo valore. L’iniziativa promozionale della Rossignoli, storica casa milanese che produce biciclette e accessori , è stata concepita come un modo di sostenere le vendite ovviamente in stallo per le conseguenze del Covid-19 e di ovviare alla chiusura dei punti vendita milanesi della società (in via Solari e in corso Garibaldi) appare con una soluzione innovativa. I buoni, numerati e validi al portatore, sono in vendita sul sito www.rossignoli.it sono disponibili in 25 tagli diversi a cominciare da 20 a 1.000 euro e saranno spendibili sino al 30 giugno 2021. Alla riapertura dei due negozi le “opzioni” potranno essere esercitate sia di persona sia da “remoto” su tutti gli articoli disponibili che vanno dalle biciclette da città, da corsa, gravel, ntb e-bike, abbigliamento da bici e da moto, accessori, manodopera, componenti, riparazioni, noleggio. è possibile anche frazionare i bond e destinare le somme a utilizzi diversi e in differenti giorni. Per esempio un bond da 125 euro si può spendere a maggio per una riparazione da 25 euro, poi a luglio sarà possibile acquistare un lucchetto da 45 euro e così via.