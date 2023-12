Il Bioindustry Park compie 25 anni e punta su start up e nuovi spazi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bioindustry Park di Colleretto Giacosa si presenta al traguardo dei suoi primi 25 anni di età con un Cda quasi tutto al femminile, una famiglia vivace di 35 start up provenienti da tutta Europa e big player come Bracco, Merck e Novartis con i piedi ben piantati nel polo alle porte di Ivrea. A spiegare il business model che ha fatto la fortuna di questo distretto biothec nel cuore della provincia di Torino è l’amministratrice delegata Alberta Pasquero, alla boa dei dieci anni di governo del Polo di innovazione piemontese che conta tra i soci Finpiemonte, Città metropolitana, Camera di commercio e i due soci privati, Merck e Bracco. «In questi ultimi anni di attività abbiamo cercato di tenerci stretto chi opera dentro al Biopark, attrarre da fuori nuovi soggetti e fare un lavoro significativo per valorizzare le start up perché nel mondo del pharma le giovani società diventano laboratori virtuali di ricerca e innovazione per le imprese strutturate». È andata esattamente così con la 3A fondata da Stefano Buono, poi acquisita da Novartis che proprio alle porte di Ivrea fa la ricerca e lo sviluppo sul fronte di una nuova famiglia di farmaci oncologici, accanto a due linee di produzione. La chiave è quella, sintetizza Pasquero, «di mettere le persone che lavorano nel parco nelle condizioni di occuparsi soltanto del loro lavoro e delle loro ricerche». Il Bioindustry si occupa degli investimenti immobiliari e delle manutenzioni, le società pagano un affitto e questo permette di andare avanti senza bisogno di fondi pubblici per l’ordinaria amministrazione, con all’attivo 90 milioni di investimenti attratti dal 1998 e 150 milioni di capitali raccolti in Equity.

Il piano industriale varato dal Consiglio di amministrazione individua sostanzialmente tre macro ambiti di sviluppo: la crescita dimensionale del Bioindustry Park, che ad oggi non ha più spazi liberi da assegnare e si estende su una superficie totale di 76mila metri quadri, la forte collaborazione con il mondo dell’istruzione tecnica superiore – il parco è sede dell’Its Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita, che andrà al raddoppio nei prossimi anni degli spazi dedicati ai laboratori, in particolare – e infine la grande attenzione verso le start up. Per la presidente Fiorella Altruda, alla presidenza anche del Centro di Biotecnologia Molecolare dell’Università di Torino e dell’incubatore 2i3T dell’Università di Torino, la priorità per il Bioparco è espandere i suoi spazi. «Il nostro è un modello che funziona e abbiamo richieste che vogliamo soddisfare. Il partenariato pubblico privato è la nostra cifra, vogliamo rafforzarlo ulteriormente – aggiunge – e promuoverlo anche in altri territori come una buona pratica». La presidente Artruda ha lavorato molto sulla rete con le imprese e il sistema universitario e della formazione: «Questo meccanismo innesca una sorta di moltiplicatore sul territorio, grazie anche al ruolo svolto dal Polo di innovazione Biopmed che fa da facilitatore, soprattutto per le imprese più giovani».

Il team del Bioparco, che conta 40 organizzazioni insediate, è composto da 24 persone, ma nell’intera area lavorano e studiano in totale 800 persone. «Abbiamo avviato una survey per fotografare le esigenze di mobilità di questa comunità, e stiamo studiando la possibilità di attivare una navetta verso la stazione di Ivrea» anticipa Pasquero. Una parte del gruppo di lavoro segue in particolare il mondo delle start up, per le quali si lavora sulle attività di mentorship – per cercare investitori –e di accompagnamento al business, con un riconoscimento importante ottenuto come Catalizer per il progetto europeo Eit Health sul fronte delle biotecnologie. «Per alcune di loro – spiega Pasquero – abbiamo attivato percorsi di insediamento virtuali, in mancanza di spazi fisici disponibili».

L’Italia resta il primo produttore di farmaci in Europa e ai distretti laziale, emiliano-romagnolo, toscano e lombardo si affianca il polo piemontese nato come un «presidio focalizzato sulla salute in un contesto industriale tutto dedicato all’automotive» sintetizza Pasquero. Il Piemonte è la seconda regione italiana per numero di imprese biotech – 100 delle 571 imprese censite da Assobietc, perlopiù microimprese –, la prima per incubazione di start-up, con il 24% del totale nazionale. Il settore piemontese del farmaco in senso stretto conta il 5,7% delle imprese sul totale nazionale e circa l’8,8% considerando anche i dispositivi biomedicali.