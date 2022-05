Il biologico conquista spazi e giovani imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il biologico cresce in Veneto, nonostante i cambiamenti portati negli ultimi due anni dagli effetti della pandemia e - più di recente - i risvolti della guerra in Ucraina, che hanno rimesso al centro del dibattito la capacità di adattamento dell’intero sistema agricolo e alimentare.

I numeri dicono che, in 7 anni (2013 – 2020) sono qualche migliaio gli operatori che in Veneto hanno scelto di convertire al bio la propria attività agricola, dal vitivinicolo all’ortofrutta, dalle grandi colture fino agli allevamenti: si è passati da 1.804 a 3.808. Nello stesso periodo gli ettari di superficie agricola destinati al bio sono triplicati, aumentando da 15.202 a 45.999 e si prevede un ulteriore incremento dell’estensione grazie alle nuove risorse europee stanziate dal Programma di Sviluppo Rurale gestito dalla Regione del Veneto.

Loading...

Attraverso i fondi europei, nazionali e regionali, il Psr Veneto 2014 – 2020 ha finora sostenuto complessivamente 2.696 operatori biologici, pari all’11% di tutti i beneficiari del programma.Nel quadro generale il biologico rimane nel medio-lungo periodo una priorità per le politiche europee, nazionali e regionali, anche in vista del raggiungimento del target del 25% di superficie agricola a coltivazioni biologiche indicato nella strategia Farm to Fork, uno dei pilastri del New Green Deal, il piano decennale (al 2030) studiato per trasformare il sistema agro-alimentare di tutti i Paesi membri, rendendolo più equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

Guardando agli incentivi, in 5 anni le risorse stanziate dalla Regione Veneto per la specifica misura per l’agricoltura biologica (Misura 11) sono passate dai 21,8 milioni di euro del 2015 ai 58,8 del 2021. Grazie a questo incremento è stato possibile attivare un nuovo bando Psr da 15 milioni di euro, attualmente aperto e che scadrà il 16 maggio.

Dal punto di vista dell’impatto, attraverso i bandi della Misura 11 attivati dal 2015 in poi, il Psr Veneto ha permesso la conversione al biologico di 296 imprese: un sostegno significativo, tenuto conto che i produttori bio rappresentano il 4,5% di tutte le imprese agricole venete. Il Psr ha inoltre sostenuto pratiche biologiche su 11.256 ettari, pari al 24,5% della SAU biologica veneta, e ha sostenuto il 30% degli attuali produttori biologici regionali (elaborazione su dati Sinab 2020).