Il Bisonte punta sulla clientela locale con servizi personalizzati Per adesso il marchio fiorentino di pelletteria non ha ancora aperto i quattro negozi in Italia, mentre sono già operativi quelli di Parigi di Silvia Pieraccini

Compie 50 anni e comincia la terza fase della sua vita Il Bisonte, marchio fiorentino di pelletteria artigianale casual-chic fondato nel 1970 da Wanny Di Filippo, poi passato al fondo Palamon che un anno fa l'ha venduto al gruppo giapponese Look Holdings, quotato a Tokio, per 100 milioni di euro (tre volte la cifra pagata da Palamon nel 2015). Ora il timone è affidato al nuovo amministratore delegato Luigi Ceccon, che ha chiuso il 2019 con 36 milioni di ricavi, per l'85% all'export (il 50% è realizzato in Giappone dove Look Holdings gestisce 42 monomarca) e 155 dipendenti, e ha avviato la riorganizzazione assegnando un ruolo di rilievo su prodotto e visione al fondatore Di Filippo, da sempre immagine del marchio che produce tutto in Toscana.



Per adesso Il Bisonte ha deciso di non riaprire i quattro negozi in Italia (a Firenze, Milano e due a Roma), preferendo aspettare il ritorno dei flussi turistici internazionali, ma non rinuncia - nonostante l'emergenza Covid - a celebrare i 50 anni dell'azienda: intanto con una collezione speciale 50thON!, ispirata ai classici della maison rivisitati in chiave contemporanea, che sarà presentata via web tra pochi giorni. Poi, in novembre, con la donazione alla città di Firenze, dove il marchio è nato, di una installazione dedicata alla sostenibilità ambientale, curata dal direttore creativo Felice Limosani.



Ceccon, quanto avete speso per aprire l'azienda in sicurezza, adeguandovi ai protocolli Inail e alle linee guida del Governo e della Regione?

I costi più importanti li abbiamo sostenuti e li stiamo tuttora sostenendo per gestire i turni di lavoro nel rispetto delle regole del distanziamento sociale richieste dal Governo. Questo comporta rallentamenti nelle attività produttive che hanno un costo importante. Ma siamo fermamente convinti dell'importanza di queste regole che stiamo rispettando nel modo più attento possibile.



Quanto prevedete di spendere al giorno/a settimana per pulizie, mascherine, gel, vaporizzatori?

Difficile quantificare questo tipo di spese, che in questo momento sono ancora in evoluzione. La parte impegnativa, come dicevo, è gestire le turnazioni all'interno degli ambienti per rispettare i protocolli come, per esempio, le regole di ingresso e uscita, la gestione dei corridoi e degli ambienti comuni oltre alle turnazioni nelle zone di produzione.



Rispetto al pre-lockdown, in che misura avete ridotto il personale presente in negozio e/o di backoffice dei negozi?