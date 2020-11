Il bitcoin balza al massimo storico: oltre 19.700 dollari, ora vale quanto JpMorgan

Questa volta lo scenario sembra però diverso. In questi tre anni le criptovalute, a partire dalla prima e più famosa, hanno attraversato un processo di maturazione che si è concretizzato in un mercato fatto di strumenti più sofisticati, a partire dai futures introdotti proprio a fine 2017 che oggi sono diventati un mercato strutturato, in attesa delle opzioni vere e proprie e di Etf che ne replichino l’andamento.

A dare il via all’’ultima rincorsa fino al nuovo record è stata la decisione di PayPal che dal 2021 accetterà bitcoin come strumento di pagamento, aprendo così più che altro la strada alla possibilità per i suoi clienti di aprire un wallet digitale per acquistare e conservare bitcoin in maniera semplice e trasparente.

Intanto a questi livelli il bitcoin ha raggiunto una capitalizzazione totale a sua volta record di oltre 360 miliardi di dollari, all’incirca il valore di mercato di un colosso di Wall Street come JpMrogan che tre anni demonizzava le criptovalute come una vera e propria frode. E che invece oggi si è ricreduta e ha puntato forte su questa asset class sotto la pressione del crescente interesse dei suoi clienti.

Ieri si è saputo che anche un investitore prudente come la Guggenheim Foundation ha deciso di investire quasi 500 milioni di dollari scommettendo sul bitcoin.