Il bitcoin corre ancora e tocca quota 18mila dollari, quasi al record

La criptovaluta ha toccato il livello più alto dal 2018, avvicinandosi quindi al record assoluto

Continua la frenesia sul bitcoin. La valuta digitale ha superato la soglia di 18mila dollari in un mercato turbolento, per poi perdere 1.000 dollari nel giro di qualche minuto e attualmente è scambiata attorno a 17.850 dollari sulla piattaforma lussemburghese Bitstamp. Dopo avere superato di poco i 17mila dollari nel pomeriggio di martedì, la cripto-valuta è salita fino a 18.480 dollari, il livello più alto dal 2018, avvicinandosi quindi al record assoluto. Il bitcoin ha toccato il suo massimo storico alla fine del 2017, a 19.041 dollari, per poi iniziare la caduta all'avvio del 2018.

La recente fiammata della valuta digitale, creata nel 2008, è legata principalmente – secondo gli analisti – alla decisione della piattaforma Usa Paypal, annunciata il 21 ottobre, di accettare il bitcoin come metodo di pagamento. La pandemia di coronavirus, che ha indotto le banche centrali a inondare il mondo di liquidità, spinge inoltre sempre più investitori a cercare asset alternativi. «C'e' un reale appetito per gli asset a rischio, comprese le criptovalute, di riflesso alle misure straordinarie di rilancio dell'economia da parte di banche centrali e governi», ha spiegato Fawad Razaqzada, analista di Forex.com.

(Il Sole 24 Ore - Radiocor Plus)