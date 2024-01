Il bitcoin è in rimonta, ma su Coinbase pesano le accuse della Sec

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il crypto winter è alle spalle». Ancora: «È tornato l’interesse sul bitcoin». Di più: «Il nuovo rally della cripto regina proseguirà nel 2024». Si sprecano le voci di entusiasmo sul cripto mondo, dopo anni di scandali e cause legali (ancora in corso). Uno dei motivi, nel classico meccanismo del rialzo che chiama rialzo, è per l’appunto la cavalcata del bitcoin nel 2023.

La risalita del bitcoin

Il token di Satoshi Nakamoto ha guadagnato più di tutti, portandosi a casa l’incremento del 153%. Lo stesso inizio del 2024 è stato, almeno in un primo momento, di buon auspicio: da circa 42.000 dollari, in un lampo, il bitcoin è arrivato oltre quota 47.000. Poi, con la consueta volatilità, l’asset digitale ha ritracciato per tornare in area 42-43.000 dollari. È chiaro che, in un simile contesto, diverse realtà della crypto economy ne hanno tratto beneficio. Tra queste: la piattaforma di scambi centralizza Coinbase Global. Negli ultimi 12 mesi il titolo della società quotata al Nasdaq, la cui correlazione con il bitcoin si è un po’ allentata, ha guadagnato- secondo Trading view - circa il 350%, arrivando a 155,6 dollari. (chiusura al 4/1/2024). Anche in questo caso il salto in alto è notevole. Certo! Tutto è relativo. Da una parte, il prezzo di riferimento del “direct listing” dell’azienda è di 250 dollari; dall’altra, il livello massimo toccato dalle azioni, nel novembre 2021, è di 357 dollari. Quindi, ad oggi, il consuntivo sul medio-lungo periodo di Coinbase in Borsa è negativo. Ciò detto, tuttavia, è innegabile che ci sia stata una buona ripresa.

Il bilancio

Già, una buona ripresa. Questa è stata accompagnata da un trend a duplice velocità del conto economico aziendale. Nel terzo trimestre del 2023 la piattaforma centralizzata ha realizzato un giro d’affari di 674 milioni di dollari, in calo del 5% rispetto al quarter precedente ma in rialzo con riferimento allo stesso periodo del 2022. L’Ebitda normalizzato, dal canto suo, è risultato di 181 milioni. Vale a dire: in discesa riguardo alla medesima voce contabile del secondo quarter, e però per la terza volta consecutiva positivo nel corso del 2023. Infine la perdita netta. Questa è stata di 2,2 milioni. Un valore inferiore sia al trimestre precedente che a quello di dodici mesi prima. Insomma: la traiettoria del conto economico, per l’appunto, è duplice. Da un lato si assiste al progressivo rallentamento della prima riga di bilancio e del Mol adjusted. Dall’altro, c’è la concreta riduzione, e quindi miglioramento, della perdita netta. A fronte di ciò è impossibile parlare di un gruppo con fondamentali di conto economico solidamente positivi. E, tuttavia, il mercato ha proseguito nell’acquisto del titolo di Coinbase. Per quale motivo? Una risposta può riscontrarsi, come indicano diversi esperti, nell’apprezzamento per gli sforzi sul fronte della riduzione e ristrutturazione dei costi. Così, ad esempio, gli oneri operativi totali, sempre nel terzo quarter, si sono assestati a 754 milioni, in discesa del 4% sul secondo quarter. Non solo. Il numero di dipendenti è calato da 4.706 (30/9/2022) a 3.427 (30/9/2023). Una bella “sforbiciata” che, come si sa, piace (purtroppo) ai mercati.

Il mix di ricavi

Più controversa, invece, la questione in merito alla diversificazione dei ricavi. Tra gli obiettivi di Coinbase c’è sempre stato quello di diminuire la dipendenza dalle transactions revenue. Queste sono influenzate dalle quotazioni dei cripto asset (bitcoin in primis). Quindi, ridurne il peso sul giro d’affari complessivo è un bene. Consente di avere maggiore visibilità sul business. Ebbene: nel terzo trimestre del 2023 le transactions revenue sono risultate a quota 288,6 milioni. I ricavi da “sottoscrizione e servizi”, invece, si sono assestati a 334,4 milioni. In generale, quindi, quest’ultimi hanno accresciuto d’importanza. Ma si tratta di un trend che non mette d’accordo tutti. In altre parole: alcuni esperti considerano la dinamica sufficiente mentre altri la bocciano.

Le prospettive

A fronte di un simile contesto, ciò di cui tutti sono - più o meno - convinti è che l’andamento del titolo di Coinbase in Borsa è comunque effetto anche della ripresa della quotazione di bitcoin. Di conseguenza, il risparmiatore domanda: il rally di quest’ultimo continua? Offrire una risposta netta è rischioso. Possono, tutt’al più offrirsi delle suggestioni. Riportare le indicazioni degli esperti. Così, ad esempio, Adam Back continua a scommettere che la cripto regina arriverà fin’anche a 100.000 dollari nel 2024. Per il noto crittografo britannico si tratta, a ben vedere, non solo del fatto che il bitcoin ha una natura deflazionista e che, quest’anno, c’è l’halving. Ma anche della constatazione che sul tavolo i rischi sono molteplici: dalle guerre in Ucraina e Palestina fino alle incognite riguardanti la crescita dell’economia globale. Un contesto dove il Bitcoin può essere acquistato in un’ottica di copertura. Quale bene rifugio. Non solo. A sostenere, in particolare negli ultimi mesi la quotazione, è stata la convinzione che stia per arrivare il primo Etf sul prezzo spot della cripto regina a Wall Street. Attualmente sono 13 le società d’investimento (tra cui Black Rock) in gara per ricevere l’ ok da parte della Securities exchange and commission statunitense (Sec). Finora tutte le attese sono andate deluse. Il presidente della Sec, Gary Gensler, ha sempre negato l’approvazione di un Etf sul bitcoin. Questa volta, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare. Ed è su questo convincimento che gli operatori hanno puntato, investendo sul token di Satoshi Nakamoto. È infatti facile comprendere che, nel caso arrivasse il nulla osta, gli scambi sul bitcoin aumenterebbero e con loro le sue quotazioni. Sennonché, anche su questo punto, non tutti sono così confidenti. «Credo - spiega Francesca Failoni, cofondatrice di Alps Blockchain - che il prezzo del bitcoin salirà. Ma l’eventuale lancio dell’Etf è, a parere mio, già scontato nelle attuali quotazioni».