Il bitcoin non si ferma più: dopo Tesla, sarà Apple a scommetterci?

«Se Apple decidesse di entrare nel mercato degli exchange per criptovalute, riteniamo che potrebbe guadagnare immediatamente quote di mercato e avere un efetto disruptive sul settore», scrive Steves, sottolineando che la mossa potrebbe aiutare gli Stati Uniti a conquistare una leadership nel comparto.

Già PayPal ha annunciato che metterà a disposizione dei suoi utenti, negli Usa per iniziare, un wallet digitale per criptovalute. E potrebbe farlo in tempi brevi. Chi arriva primo potrebbe garantirsi laute prospettive di business, insomma.

Square, già attiva nel comparto, si garantisce ricavi trimestrali di 1,6 miliardi di dollari dal bitcoin con circa 30 milioni di utenti attivi. Apple ha una base utenti di 1,5 miliardi di persone e quindi ha una potenzialità teorica per un valore di 40 miliardi l’anno.

Al di là delle possibile ricadute di business, se Apple decidesse di scommettere sul bitcoin al pari di Tesla potrebbe trasformarsi in uno dei grandi attori del criptomondo: solo l'un per cento della sua liquidità di cassa sarebbe pari a più di due miliardi di dollari. E potrebbe davvero trasformarsi nella definitiva consacrazione di bitcoin.

Ma i candidati non si fermano alla Mela: «La mossa di Tesla di investire nel bitcoin e di iniziare ad accettare la criptovaluta come metodo di pagamento per i propri prodotti, ha davvero spostato l'ago della bilancia. Si parla già di mosse simili da parte di Apple e Google, che potrebbero inserire il Bitcoin tra propri sistemi di pagamento», ha affermato Simon Peters, analista di criptovalute per eToro.