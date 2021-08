Il bitcoin alla portata anche dei piccoli commercianti

3' di lettura

Una piattaforma che consente ai commercianti di accettare pagamenti in criptovaluta in modo completamente decentralizzato, utilizzando il servizio sia per le transazioni operate sul negozio online sia per quelle concluse nel punto vendita fisico.

I principali vantaggi promessi ai merchant? Nessuna commissione di ingresso, un cashback pari allo 0,50% del valore di ogni transazione e la possibilità di convertire le cifre incassate da Bitcoin a euro direttamente sul conto bancario, il tutto con il marchio...