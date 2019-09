Il bitcoin sbarca a Wall Street: al Nyse trattato il primo contratto future (fisico)

Chicago si prepara alle opzioni

Va detto che la negoziazione di criptovalute, ad oggi, è consentita da miriadi di piattaforme. E investire in questi mercati è abbastanza semplice: basta registrarsi e aprire un wallet digitale per iniziare il trading. Stavolta, però, il tutto si muove a un livello ben più autorevole, essendoci di mezzo l'Intercontinental Exchange, società madre della Borsa di New York.

Va detto che non è la prima volta che dei futures basati su Bitcoin approdano in un mercato finanziario. Già nel 2017, infatti, il Chicago Mercantile Exchange (Cme) aveva lanciato la negoziazione di prodotti simili. E, ad oggi, il canale muove circa 7mila contratti al giorno per un valore di 350milioni di dollari. I rivali del Cboe hanno invece bloccato lo scorso marzo la contrattazione di futures su bitcoin. La vera differenza del Cme rispetto ai contratti proposti a New York da Bakkt, però, consiste nella successiva contrattazione fisica del Bitcoin. Un particolare non di poco conto che potrebbe anche rallentare, almeno nei primi giorni, il volume negoziato di questi futures.

Intanto, però, sempre a Chicago sono pronti a lanciare le options su contratti derivati che hanno come sottostante i Bitcoin. Le negoziazione sarà lanciata nel primo trimestre del 2020. «I mercati di derivati di Bitcoin hanno fatto registrare una domanda in aumento e i mercati sono in crescita. E basandoci su questi dati - ha detto Tim McCourt, di Cme - crediamo che il lancio di options offrirà ai nostri clienti ulteriore flessibilità per fare trading e coprirsi dai rischi legati al prezzo di Bitcoin».

Questi nuovi prodotti, ha aggiunto McCourt «sono progettati per aiutare istituzioni e trader professionisti a gestire l'esposizione al mercato spot del Bitcoin, così come a coprirsi dai rischi legati alle posizioni in derivati di Bitcoin in un ambiente di Borsa regolamentato».