Il Bitcoin vola a 49mila dollari: già 4 miliardi sui nuovi Etf

Un picco oltre i 49mila dollari all’interno di una giornata straordinariamente volatile per Bitcoin con un rientro in serata in area 46mila. Ma i veri numeri del giorno, per una volta, non sono quelli del prezzo della criptovaluta. Ancora più significativi sono stati i volumi dei primi 11 Etf che sono sbarcati a Wall Street grazie al tanto atteso nullaosta ottenuto mercoledì dalla Sec.

Dato che era tutto pronto, i primi fondi della storia che replicano il prezzo spot (di mercato) quotati negli Stati Uniti (in Europa già da diverso tempo esistono replicanti simili che rispondono alle sottocategorie di Etn o Etp) hanno cominciato a scambiare al suono della campanella. Ore 15.30 in Italia; 9.30 a New York.

La febbre da Bitcoin

La “febbre da Bitcoin” si è fatta sentire sin da subito. Nella prima mezz’ora i flussi verso questi prodotti hanno raggiunto 1,2 miliardi di dollari. L’Etf con il maggior volume di transazioni è risultato il Grayscale Bitcoin Trust, con 446mila dollari, seguito dall’iShares Bitcoin Trust - quello di BlackRock - con 388mila dollari e il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund con 230mila dollari. Dopo la prima ora i volumi sono raddoppiati a 2,3 miliardi. A fine giornata numeri e contratti hanno continuato a gonfiarsi sfiorando la cifra di 4 miliardi di dollari. Considerando gli 11 prodotti come un “unicum” si tratta del massimo storico per un Etf tematico a Wall Street al debutto.

Il mercato ha quindi risposto presente in termini di interesse e volumi. Ma non si tratta di una gara di velocità. Sarà meglio aggiornare i calcoli fra qualche settimana quando magari l’enfasi iniziale del debutto, alimentata da un’approvazione della Sec molto sudata (non c’è stata unanimità tra i votanti ma l’ok è arrivato grazie a una maggioranza minima, 3 voti su 5) diminuirà. Nei giorni scorsi lo stesso governatore della Sec, Gary Gensler, scriveva un messaggio su X indicando i pericoli della “Fomo” negli investimenti. Un acronimo che sta per “Fear of missing out”, paura di perdere il treno. Spesso è cattiva consigliera in termini di investimenti.

La marcia indietro

Tornando invece all’analisi del prezzo, la quotazione di Bitcoin ha chiuso la serata poco sopra i 46mila con un piccolo guadagno. Tuttavia la periferia del settore ha ritracciato in modo importante. Titoli nettamente correlati alla criptovaluta, come MicroStrategy di Michael Saylor (software house che ha in pancia quasi 190mila Bitcoin per un controvalore vicino ai 9 miliardi di dollari e che da tempo viene utilizzata dagli investitori come una sorta di Etf di Bitcoin) ha perso il 6%. Andamento analogo per Coinbase, il più importante cripto-exchange statunitense, selezionato dagli emittenti degli Etf per la fissazione del prezzo e la cui divisione Custody provvederà a conservare i token digitali per conto di molti gestori patrimoniali. Anche i titoli dei principali miners di Bitcoin quotati al Nasdaq, fra cui Mara Technologies e Riot platform hanno accusato forti ritracciamenti dopo i recenti importanti allunghi.