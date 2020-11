Il Black Friday ha anche un suo lato verde all’insegna della sostenibilità Aziende e brand fanno leva sul senso di responsabilità dei consumatori per ridurre l’aumento di emissioni dagli acquisti online del Black Friday di Elena Comelli

Green Friday è il nuovo Black Friday. Il giorno dopo il Thanksgiving non sarà solo tinto di nero quest'anno, ma anche di verde, se i consumatori s'impegneranno in uno sforzo di responsabilità nella scelta dei propri acquisti. Con molti Paesi in blocco totale o parziale per colpa della pandemia di Covid-19, gran parte degli acquisti stimolati dalle promozioni straordinarie che aprono lo shopping natalizio avverrà online.

Ma cosa significa per l'ambiente questa festa annuale del consumismo? Nel Regno Unito, che ha importato la tradizione americana del Black Friday a partire dal 2013, uno studio pubblicato da Money.co ha previsto un aumento del 14% delle consegne a domicilio rispetto allo scorso anno, con il relativo aumento delle emissioni a 429mila tonnellate di gas serra, l'equivalente di 435 voli di andata e ritorno fra Londra e New York. Più in dettaglio, quest'anno gli acquisti del Black Friday genereranno in Gran Bretagna un'emissione media di 3,68 chili di CO2 per pacco.

Se i calcoli di Money.co sono corretti, la festa del consumismo sarà responsabile, da sola, di un sostanzioso 0,12% della produzione di gas serra annuali, rispetto a un'annata media. Una percentuale che, con le dovute cautele, potrebbe essere applicata anche all'Italia.

Opportunità di economia circolare

Ma niente paura. Chi punta a smarcarsi dalla corsa indiscriminata agli acquisti che pesano sull'ambiente, quest'anno potrà farlo anche in Italia, con un po' di attenzione in più. A partire da venerdì, infatti, molte insegne offrono occasioni nello spirito dell'economia circolare, invitando i clienti a non comperare niente di nuovo e a rimandare al mittente il proprio usato in cambio di sostanziosi voucher, oppure tengono il negozio chiuso per evitare di partecipare alla frenesia consumista.