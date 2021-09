Il blitz di Mediobanca per mettere alle strette la linea di Del Vecchio

3' di lettura

Partita doppia per Mediobanca in Generali che da una parte guarda a Trieste e dall’altra in casa. Sull’uno e sull’altro versante ci sono gli stessi giocatori: Mediobanca, con l'ad Alberto Nagel, che è il primo azionista del Leone con una quota del 13%; Leonardo del Vecchio con la sua finanziaria Delfin che ha il 18,9% di Mediobanca e a colpi di ritocchi è arrivato al 5,13% di Generali; Francesco Gaetano Caltagirone che più recentemente è entrato in Piazzetta Cuccia superando il 3%, ma potrebbe essere...