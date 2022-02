Il blocco dei camionisti no-vax fa chiudere le fabbriche canadesi di Ford, Toyota e GM

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si fermano le proteste dei camionisti no vax canadesi, che dopo l’Ambassador Bridge, il più importante valico di frontiera tra Usa e Canada, ora hanno anche bloccato diversi altri valichi di frontiera con gli Stati Uniti. A causa dei blocchi, tre delle più grandi case automobilistiche del mondo, Ford, Toyota e General Motors, hanno annunciato la chiusura temporanea delle loro fabbriche nel Paese nordamericano perché manca il sufficiente approvvigionamento di componenti. Anche il gruppo Stellantis, che controlla Fiat Chrysler, ha annunciato ritardi nella produzione nella sua fabbrica in Ontario per la mancanza di pezzi.

I camionisti stanno bloccando da giorni l’Ambassador Bridge, il più importante valico di frontiera tra Usa e Canada, dove passa circa un quarto del commercio tra i due Paesi. Si stima che la paralisi del commercio costerà 300 milioni di dollari al giorno.

Allarme per Superbowl e discorso dell’Unione di Biden

Il ”Freedom Convoy”, come si autodefinisce il blocco di centinaia di camion che da quasi due settimane paralizza Ottawa, potrebbe inoltre estendersi anche alla California, mettendo a rischio lo svolgimento del Super Bowl questo fine settimana e addirittura il discorso sullo stato dell’Unione che Joe Biden pronuncerà tra qualche settimana al Congresso.

In un allarme diramato ai dipartimenti di polizia, il dipartimento della Sicurezza Interna infatti rende noto di «aver ricevuto rapporti riguardo a camionisti che stanno pensando di bloccare le strade nelle maggiori città americane per protestare contro l’obbligo vaccinale». «Il convoglio potrebbe partire dalla California a metà febbraio - continua l’informativa - e potrebbe avere conseguenze sul Super Bowl, fissato il 13 febbraio, e lo stato dell’Unione, previsto per il primo marzo».

Su Facebook è attivo un gruppo che parla di una “Freedom Convoy a Washington” per marzo, con la partenza fissata a Coachella Valley, in California, per il 4 marzo con l’obiettivo di «sconfiggere l’obbligo incostituzionale». Poi vengono date indicazioni per altri rally fuori dalla California.